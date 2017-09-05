اللاعب السنغالي ديمبا با يلتقط سيلفي مع مفتي السعودية ( فيديو )

التقط السنغالي ولاعب تشلسي السابق وشنغهاي الصيني حاليا “ديمبا با” صورة سيلفي مع مفتي عام المملكة السعودية عبدالعزيز آل الشيخ.

جاء ذلك على هامش أداء “ديمبا با” مناسك فريضة الحج لهذا العام رفقة زميله جاك فاتي، معربين عن سعادتهما بأداء هذه الفريضة.

وتحدث ديمبا با في مقطع فيديو نشرته وزارة الإعلام السعودية عن مشاعره في الحج قائلاً: “إنه لا يوجد أفضل من أداء فريضة الحج، حيث يعيش كل يوم بروحانياته الدينية التي ترتقي بالنفس الإنسانية”.