الملكة إليزابيث تعبر عن سعادتها بنبأ حمل كيت ميدلتون

ينتظر الأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون اللذان لهما طفلان هما جورج (4 سنوات) وشارلوت (سنتان)، مولودهما الثالث، بحسب ما أعلنت أجهزة قصر كنسينغتون في بيان صدر امس الاثنين.

وجاء في البيان أنه “يسر دوقي كامبريدج الإعلان أن دوقة كامبريدج تنتظر مولودها الثالث”.

وأضاف البيان أن الملكة إليزابيث الثانية، جدة وليام، وأعضاء العائلة الملكية “سعداء” بهذا النبأ.

وكما كانت الحال خلال الحملين السابقين، تعاني كيت البالغة من العمر 35 عاما من تقيؤ وغثيان شديدين، بحسب المصدر عينه.

وقد اضطرت بسبب وضعها الصحي الذي يستدعي عناية خاصة وبقاءها في قصر كنسينغتون لإلغاء زيارة كان من المقرر أن تجريها الاثنين إلى مركز في لندن للتحدث عن الصحة العقلية ما قبل الولادة.

وسيحتل المولود، بغض النظر عن جنسه، المرتبة الخامسة في ترتيب خلافة عرش إنكلترا. ( AFP )