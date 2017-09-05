بالفيديو .. شرطي صيني يطرح سيدة و طفلتها أرضاً و يعتدي عليها بالضرب

التقط أحد المارة في شارع بشانغهاي مقطع فيديو يظهر سيدة تجادل شرطيين حول غرامة مرورية، لكن سرعان ماتطور الجدال ليصبح مشهدا من العنف المفاجئ.

رغم أن الصين واحدة من أكثر البلدان الاستبدادية على المستوى السياسي، غير أن مسألة مجادلة شرطة المرور حول الغرامات المالية أمر شائع للغاية، وفق ما ذكرت صحيفة الفجر، ويظهر المقطع السيدة تتجادل مع شرطي المرور الواقف بجانب سيارته، وهي تحمل صغيرتها على ذراعها، وبعد لحظات قامت بدفعه بيدها.

حركة السيدة استفزت الشرطي، مما دفعه لإسقاط السيدة وطفلتها أرضًا والاعتداء على السيدة بالضرب، وقام زميل الشرطي بفتح باب سيارته ليخرج منها ويعتدي على السيدة هو الأخر، و سارع بعض المارة لنجدة الطفلة التي سقطت على الأرض، فيما بقي الشرطيان يحاولان تقييد حركة الأم على الأرض.

وأثارت هذه الواقعة غضب الشارع الصيني، حيث انتقض السكان رد فعل الشرطيين الذين كادا يعرضا حياة الطفلة إلى الخطر، في بلد معظم الأسر فيه لاتملك أكثر من طفل واحد، فيما اعتبر آخرون أن الأم لم تتصرف بحكمة عندما عرضت طفلتها إلى هذا الموقف.

ودفعت الواقعة السلطات في شنغهاي إلى اتخاذ إجراءات لتهدئة الوضع، وأعلن مكتب الأمن العام في المدينة تعليق عمل الشرطي الذي أسقط السيدة، وقال بيان لمكتب الأمن: “إن طريقة تعامل ضابط الشرطة مع الحادث كانت خاطئة”.

وأشار البيان إلى أن شرطة شانغهاي تطلب من الضباط أن يكونوا معقولين ولطيفين ومتحضرين أثناء تطبيق الإجراءات القانونية.