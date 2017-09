بالفيديو .. لعبة ” The Walking Dead ” القادمة ستكون شبيهة بـ ” Pokémon Go ” بتقنية الواقع المعزز

سيجلب الجزء القادم من لعبة The Walking Dead الموتى السائرين إلى العالم الحقيقي، إذ سيكون الإصدار القادم من اللعبة على الهواتف المحمولة، والذي يحمل اسم The Walking Dead: Our World، معتمداً على موقعك في تجربة واقع مُعزز مشابهة للعبة Pokémon Go، ولكنها مخيفة أكثر بالطبع.

إذ قالت شبكة AMC الأميركية إن اللعبة ستتيح للاعبين “إمكانية إقحام أنفسهم تماماً في أحداث المسلسل التلفزيوني الشهير من خلال مزج عناصر رقمية، مثل الشخصيات وعناصر اللعبة الأخرى، ببيئة اللاعب الخاصة”.

ويبدو أول مقطع فيديو للعبة The Walking Dead: Our World طموحاً للغاية، كما يشبه إلى حدٍ كبير الفيديو الدعائي الأول للعبة Pokémon Go.

ورغم أنه لا يحتوي على أي تفاصيل مباشرة عن طريقة اللعب، إلا أن المقطع يُظهر اللاعبين يقاتلون الموتى الأحياء في أماكن مثل محل بقالة ومستشفى، والتصدي لهم باستخدام جميع الوسائل من مسدسات وقنابل يدوية إلى ما يشبه سيف ميشون (إحدى شخصيات المسلسل).

وبحسب موقع The Verge الأميركي، هناك أيضاً نسخ افتراضية لبعض من أشهر شخصيات المسلسل، بما فيها ريك، وداريل، وميشون، والذين سيقدمون المساعدة في معركتك مع الـ”زومبي”.

هذا، وتتولى شركة فنلندية تُدعى Next Games تصميم وتطوير لعبة The Walking Dead: Our World، وهي نفس الشركة التي صممت لعبة The Walking Dead: No Man’s Land الاستراتيجية للهواتف المحمولة، والتي ذكر مطوروها أنها جرى تحميلها أكثر من 16 مليون مرة.

وقال تيمو هوهتانين، المدير التنفيذي لشركة Next في بيانٍ له، وفق ما اورد موقع هافينغتون بوست بنسخته العربية: “يحب متابعو المسلسل الطريقة التي يحثك بها على السؤال: ماذا يمكنني أن أفعل في صراع نهاية العالم مع الزومبي؟، ونهدف في اللعبة إلى السماح للاعبين باستكشاف هذا العالم الافتراضي بطريقة لم تختبرها قط من قبل”.

وأضاف قائلاً: “تسمح تقنية الواقع المعزز للاعبين بخوض القتال من أجل النجاة بطريقة جديدة كلياً في بيئتهم المحيطة المألوفة”.

هذا، وكشفت شركة آبل، الثلاثاء 29 أغسطس/آب 2017، عن اللعبة كجزء من قائمتها الجديدة لتطبيقات وألعاب الواقع المُعزز.

وكانت لعبة بوكيمون غو قد أحدثت ضجة إعلامية لا مثيل لها في مجال ألعاب الفيديو حول العالم بعد إطلاقها مطلع شهر يوليو/تموز 2016، وقد أصبحت لأكثر من شهر حديث الساعة مع التحديات والطرائف والغرائب التي واجهت لاعبيها.

وتنتمي اللعبة إلى نمط الواقع المُعزز، وهي تمزج بين الواقع الحقيقي والافتراضي؛ كي تتيح للمستخدم اصطياد كائنات البوكيمون وتدريبها والمتاجرة بها.

