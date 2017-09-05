بريطانيا : القبض على امرأة هاجمت مسلمين في عيد الأضحى ( فيديو )

ألقت السلطات البريطانية القبض على امرأة، بعد انتشار فيديو لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهي تتعرض بالتهجم على عدد من المسلمين، بعد صلاة عيد الأضحى.

وأكدت الشرطة أن السيدة البالغة من العمر 43 عاما، قد وضعت رهن الاعتقال، وأنها تقدمت باستئناف إلى السلطات، وفق ما ذكرت صحيفة أنحاء، وأوضحت الشرطة أنه تم القبض عليها للاشتباه في ارتكابها جريمة مشددة تخل بالنظام العام.

وأظهر فيديو امرأة كانت راكبة في سيارة وهي تصرخ في عدد من الرجال الآسيويين، وذلك أثناء القيادة خارج مقبرة دوسبوري في غرب يوركشاير يوم الجمعة، أول أيام عيد الأضحى.

يذكر أن الرجال كانوا يزورون موتاهم بالمقبرة، كجزء من طقوس الاحتفال بالعيد، عندما وقع الحادث بين العاشرة صباحاً وفترة منتصف النهار.

وقال المشرف روجر إيسيل من شرطة منطقة كيركليس: “كانت هذه تجربة مؤلمة بشكل لا يصدق، كما أن عملنا جار لتحديد هوية المتورطين”.

وأضاف: “لابد أن الضحايا شعروا بالصدمة والاضطراب بعد هذا الحادث”، مؤكدا: “نحن نتخذ موقفاً قوياً ضد أي نوع من الإساءة العنصرية”.