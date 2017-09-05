بزجاجات البيرة و العصي .. ألمانيا : شجار ضخم بين لاجئين من العراق و إيران و أفغانستان و سوريا في ” هايلبرون “

بزجاجات البيرة و العصي .. ألمانيا : شجار ضخم بين لاجئين من العراق و إيران و أفغانستان و سوريا في ” هايلبرون “

اندلع شجار ضخم بين مجموعة من اللاجئين بينهم سوريون، في ساحة السوق المركزية في مدينة هايلبرون، التابعة لولاية بادن فورتمبيرغ، مساء الإثنين الماضي (29/8).

وقال الموقع الإلكتروني لإذاعة “زودويست رندفونك Swr” الألمانية المحلية، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الشجار تبعه انتشار كبير لعناصر الشرطة.

وبحسب المعلومات فقد شارك في الشجار قرابة 20 شخصاً، واستخدمت فيه زجاجات البيرة والعكازات كأسلحة، حيث قام شهود عيان على الشجار بإبلاغ الشرطة حوالي الساعة الثامنة والنصف مساء.

وذكرت الشرطة بأن بعض الرجال المتورطين في الشجار قد أصيبوا بجراح طفيفة.

وكان المتشاجرون من طالبي اللجوء، وتتراوح أعمارهم بين 16 و 29 عاماً، ومعظمهم قادمون من سوريا وأفغانستان، ومن إيران أو العراق، وما تزال التحقيقات مستمرة.