بطل سوريا بالرياضيات و ابن راعي الرياضة و الرياضيين يوجه رسالة مساندة لـ ” المنتخب ” ( فيديو )

تناقلت وسائل إعلام وشبكات وصفحات موالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعاً مصوراً يظهر فيه، حافظ الأسد، ابن رأس النظام بشار الأسد، وهو يوجه رسالة مساندة لـ “المنتخب” قبل مباراته المصيرية أمام إيران، في الجولة الأخيرة من تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

وقال حافظ في رسالته المصورة: “نحنا كلياتنا منتطرين مباراة فريقنا التاريخة أنا متأكد أنو كلياتنا منآمن بقدراتون كلاعبين و بقدرتون كفريق بقا لهيك يا شباب الفريق نحنا منتمنالكون الفوز منتمنالكون التوفيق”.

وأضاف: “مجرد وصولكون لهون هوي انجاز كتير مهم هوي شي كتير عظيم وخلا البلد رافعا راسها فيكون ويمكن نحنا مالنا معكون بلملعب ولكن نحنا جمهوركون دائماً ونحنا دائماً وراكون موفقين شباب”.

وكانت حافظ حظي في تموز الماضي بكم هائل من السخرية، بعد أن فشل فشلاً ذريعاً وتسبب بتحقيق “الفريق السوري” المشارك بأولمبياد الرياضيات، في البرازيل، نتيجة كارثية.

وشارك 6 طلاب سوريين ضمن فريق بلادهم في الأولمبياد العالمي، وحقق حافظ أسوأ نتيجة بين زملائه إذ لم تتجاوز نسبة الإجابات الصحيحة التي حققها 14 في المئة (5 أصفار من أصل 6 مسائل).

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