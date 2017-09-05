بعد أقل من عامين على وصوله .. كندا : اللاجئ السوري المؤسس لشركة ” السلام عبر الشوكولا ” يعين في مجلس إدارة وكالة حكومية

بعد أقل من عامين على وصوله .. كندا : اللاجئ السوري المؤسس لشركة ” السلام عبر الشوكولا ” يعين في مجلس إدارة وكالة حكومية

بعد مرور أقل من عامين على وصوله الى كندا كلاجئ سوري، تم تعيين مواطن متخصص في صنع الشوكولا في مدينة انتاغونيش في نوفاسكوشا في مجلس ادارة وكالة التنمية الاقتصادية في المقاطعة.

ويُعتبر “طارق هدهد” من بين اللاجئين السوريين الاكثر شهرة في كندا بعد أن اعتبر رئيس الوزراء االكندي “جوستان ترودو” Justin_Trudeau ان الشركة التي أسستها اسرة هدهد والتي تحمل اسم Peace_by_Chocolate مثالاً استثنائياً للاندماج في كلمة القاها في مقر منظمة الامم المتحدة في نيويورك في ايلول الماضي.

واعلنت حكومة “ستيفن ماكنيل” Stephen-McNeil عن تعيين “طارق هدهد” كعضو في مجلس ادارة وكالة الاستثمار نوفاسكوشا Invest_Nova-Scotia التي على عاتقها تقع عملية تنسيق الحوافز الاقتصادية الحكومية وذلك لولاية تستمر على مدى اربع سنوات.

وكان والد “طارق هدهد” يملك معملاً للشوكولا في دمشق ولديه قرابة 30 عاملاً وكان يرسل منتوجات المصنع الى كل انحاء الشرق الاوسط.

واضطر “طارق هدهد” الذي كان يطمح للتخصص في الطب الى ترك الدراسة وفّر الى جانب اسرته الى لبنان عام 2012 بعد ان تعرّض مصنع والده الذي استغرق بناؤه اكثر من 20 عاماً للقصف.

وأمضت اسرة هدهد ثلاثة اشهر في مخيم للاجئين قبل الوصول الى مدينة انتاغونيش مطلع العام 2016 مع الدفعة الاولى للاجئين السوريين والذين بلغ عددهم 25,000 لاجئ سوري.

واعترفت الاسرة السورية بالصدمة الثقافية لكن الاستقبال الذي لقيته من السكان المحليين كان مدهشاً لا سيما وأنهم كانوا يوفرّون لهم الدعم من اجل الاندماج في المجتمع الكندي.

في ردود الفعل اعتبر رئيس حكومة نوفاسكوشا أن المسيرة المهنية للشاب “طارق هدهد” وخبرته الفريدة من نوعها في اطلاق ماركة ” السلام عبر الشوكولا” ستساهم بطريقة قيّمة في مجلس ادارة التنمية الاقتصادية في المقاطعة.

من جهته عبّر “طارق هدهد” في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن فخره في خدمة ودعم المبادرات المبتكرة.

وتُعتبر انتاعونيش مدينة صغيرة في مقاطعة نوفاسكوشا وبلغ عدد سكانها في التعداد الاخير الذي يعود الى عام 2011 اكثر من 4,520 نسمة. (إذاعة الشرق الأوسط في كندا – وكالة الصحافة الكندية)