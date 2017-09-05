بعد تخطيه رقم بيليه .. كريستيانو رونالدو يسعى للاقتراب من بوشكاش

ستكون الفرصة متاحة أمام البرتغالي #كريستيانو_رونالدو من أجل الاقتراب أكثر من رقم الأسطورة المجرية بوشكاش في ترتيب افضل الهدافين الدوليين في تصفيات اوروبا المؤهلة الى نهائيات مونديال 2018 في روسيا.

وكان رونالدو قد قطع محطة فاصلة جديدة في مسيرته الكروية بارتقائه أمام الاسطورة البرازيلية بيليه في ترتيب افضل الهدافين الدوليين، بعد زرعه ثلاثية في مرمى جزر فارو (5-1) الخميس الماضي في تصفيات المونديال الروسي.

ورفع رونالدو رصيده الى 78 هدفا في 144 مباراة دولية، وفق ما اوردت صحيفة إيلاف، فتخطى بيليه صاحب 77 هدفا في 92 مباراة مع البرازيل.

وتساوى رونالدو (32 عاما) في المركز الرابع مع العراقي حسين سعيد بفارق هدف واحد خلف الزامبي غودفري تشيتالو و6 اهداف عن المجري فيرينس بوشكاش، فيما يتصدر الترتيب الايراني علي دائي مع 109 اهداف في 149 مباراة دولية.

ولا شك بان مهاجم ريال مدريد الاسباني سيكون بمقدوره على الاقل الوصول الى المركز الثاني الذي يحتله بوشكاش صاحب 84 هدفا في 89 مباراة.

جدير بالذكر أن رونالدو يمتلك معدل أهداف 0.54 مع المنتخب البرتغالي، أكثر من معدل منافسه في برشلونة ليونيل ميسي، صاحب 0.49 هدف في كل مباراة خاضها مع المنتخب الأرجنتيني.