تسببا بمقتل ثلاثة من أبنائه .. لاجئ سوري في ألمانيا يرجم البغدادي و الجولاني في الحج

تسببا بمقتل ثلاثة من أبنائه .. لاجئ سوري في ألمانيا يرجم البغدادي و الجولاني في الحج

قالت صحيفة “عكاظ” السعودية، أمس الاثنين، إن الحاج السوري عمار اليزيد “وقف أمام شاخص الجمرات، والتقط حصى بيديه وكبر ثلاثا قبل أن يرجم الشاخص بقوة، وهو يردد سرا ضد زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، وزعيم تنظيم جبهة فتح الشام (النصرة سابقا) أبو محمد الجولاني، وبعد أن فرغ من مهمته وقف مبتهلا بالدعاء عليهما لأنهما تسببا في مقتل ثلاثة من أبنائه”.

ونقلت الصحيفة عن الحاج السوري قوله، إنه فقد ثلاثة من أبنائه بعد أن تمكن تنظيم “داعش” من تجنيدهم قسراً في دير الزور.

وأضافت أن اليزيد فر من مناطق سيطرة التنظيم برفقة زوجته وأطفاله الثلاثة، وهو يقيم الآن في ألمانيا.

وقال الحاج: “منذ انضمام أبنائي الثلاثة لداعش، فقدت اتصالي بهم، وبعد أشهر عدة من وصولي إلى ألمانيا، علمت بمقتلهم في اشتباك بين النصرة وداعش قرب مدينة حماة”.

وأضاف: “منذ ذلك اليوم زاد شعوري بالألم والأسى ما تسبب في معاناتي صحياً، خصوصاً وأنني أعيش حالياً أوضاعاً صعبة في ألمانيا”.

وأوضح اليزيد أنه رغم فراقه لبلده قبل عامين، إلا أنه ما يزال يتذكر “حفلات” الإعدام وقطع الرؤوس في الساحات والشوارع الرئيسية، وختم بالقول: “ليس لنا إلا الله، اللهم انتقم من المجرمين وعلى رأسهم البغدادي، والجولاني ومن والاهما”.