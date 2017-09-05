تعادل بين “المنتخب السوري” و منتخب إيران يؤهل الأول في اللحظات الأخيرة لخوض الملحق ( فيديو )

تعادل بين “المنتخب السوري” و منتخب إيران يؤهل الأول في اللحظات الأخيرة لخوض الملحق ( فيديو )

تعادل “المنتخب السوري” مع منتخب إيران بهدفين لكل فريق، ليحتفظ الأول بحظوظه في التأهل لمونديال روسيا 2018.

وتقدم الضيوف أولاً بهدف لتامر حج محمد (د 13)، قبل أن تسجل إيران التعادل (د 45)، وفي الشوط الثاني تقدمت إيران في الدقيقة 64، قبل أن يسجل عمر السومة التعادل في الوقت بدل الضائع.

وبهذه النتيجة احتل “المنتخب” المركز الثالث برصيد 13 نقطة متقداً بفارق الأهداف على أوزباكستان، ليتأهل لملاقاة إما السعودية أو أستراليا في الملحق الذي يؤهل لملاقاة رابع الترتيب في تصفيات الكونكاف، قبل الوصول إلى روسيا.