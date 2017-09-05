” دويتو ” أصالة و العسيلي يتجاوز المليوني و نصف مشاهدة

حقق الدويتو الغنائي “شر و خير” بين الفنانين #أصالة_نصري ومحمود العسيلي الذي استُخدِم في الدعاية الترويجية لفيلم “الخلية” نسبة مشاهدة تجاوزت حاجز 2.5 مليون ، حيث طُرِحَت الأغنية للمرةِ الأولى في الساعات الأولى من صباح الجمعة.

ولقد كتب كلمات هذا الديو أمير طعيمة ولحنه إيهاب عبد الواحد وقام بتوزيعه النابلوسي، فيما انتقى مخرج الفيلم طارق العريان لقطات من العمل مناسبة لكلماتها، كما استخدمها في ختام الفيلم حيث تشدو أصالة والعسيلي مع بداية شارة ختام هذا العمل السينمائي الذي تصدّر إيرادات السينما المصرية بموسم عيد الأضحى لهذا العام.