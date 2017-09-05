روسيا تعترف بمقتل اثنين من جنودها في دير الزور

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الإثنين، أن جنديين روسيين قتلا بقصف مدفعي لمسلحين من تنظيم “الدولة الإسلامية” قرب مدينة دير الزور.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية بيانا لوزارة الدفاع جاء فيه أن جنديا قتل على الفور في حين توفي الثاني متأثرا بجروحه في المستشفى، وأن الحادث وقع “بينما كانا يواكبان قافلة سيارات تابعة للمركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتنازعة”.

وأضاف البيان أن “الموكب تعرّض لقصف بمدافع الهاون من قبل إرهابيي تنظيم الدولة، فيما كان يدخل محافظة دير الزور”.

وجاء في البيان أيضا أن “القوات السورية بإمرة العميد سهيل الحسن تتحرك في جنوب محافظة الرقة، وقد تقدمت 8 كيلومترات في الساعات الـ24 الماضية وسيطرت على تلتين استراتيجيتين”.

وفي منتصف يوليو/تموز، قتل ضابط روسي بقصف هاون في محافظة حماة وسط سوريا.

ومع مقتل الجنديين الإثنين، يرتفع عدد الجنود الروس الذين قتلوا في سوريا إلى 34، بحسب وزارة الدفاع، إضافة إلى جندي انتحر في الأشهر الأولى من التدخل الروسي في سبتمبر/أيلول من العام 2015.(AFP)