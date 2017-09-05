ريـال مدريد يعين فرناندو ألونسو في منصب مهم

عين نادي #ريال_مدريد الإسباني، نجم فريق مكلارين للسيارات، #فرناندو_ألونسو ، سفيراً فخرياً للنادي “الملكي”، في حدث أقيم امس الإثنين في معقل ملعب سانتياغو برنابيو.

وقال رئيس نادي ريال مدريد، فلورينتيو بيريز: “نكرّم اليوم مشجعاً وعضواً في نادينا وأحد أفضل الرياضيين الإسبان على مر التاريخ”.

وأضاف وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية: “فرناندو رياضي رائد حقق ما لم يسبقه إليه أحد في إسبانيا، الفوز ببطولة العالم لسباق الفورمولا 1”.

وتابع: “ألونسو سفير أستثنائي لنادينا.. يحظى بمحبة وتقدير الجماهير في كل مكان ، شأنه ينتجاوز حدود سباقات فورمولا 1”.

أما فرناندو ألونسو فقد عبر عن فرحته بهذا التكريم وقال: “أنا عضو آخر في هذا النادي الرائع.. أتابع دائماً جميع أخبار ريال مدريد، غرس والدي في نفسي قيم النادي، أحاول منذ الصغر الاستمتاع بريال مدريد قدر الإمكان”.