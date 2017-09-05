زيدان نال مع ريـال مدريد ألقاباً أكثر مما نالها غوارديولا مع برشلونة في 19 شهراً

نجح الفرنسي #زين_الدين_زيدان في كتابة اسمه بأحرف من ذهب في سجلات نادي #ريال_مدريد كأحد أفضل المدربين في تاريخه، رغم توليه رئاسة الجهاز الفني للفريق بخبرة متواضعة خلفًا للإسباني رافائيل بينيتيز في شهر يناير من عام 2016 ، ليصبح من حينها من ألمع الأسماء التدريبية اثر تحقيقه للنادي العديد من الإنجازات والبطولات خلال فترة وجيزة.

وتكشف الأرقام أن زيدان نجح في التفوق على مدرب برشلونة السابق الإسباني بيب غوارديولا وتجاوزه في عدد الألقاب التي نالها كل منهما خلال الأشهر الـ 19 الأولى، على رأس الجهاز الفني لأحد الغريمين التقليديين.

ونالٍ زيدان مع ريال مدريد 7 ألقاب في الفترة من شهر يناير من عام 2016 وحتى شهر أغسطس الجاري، بعدما قاد الفريق الملكي للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا (مرتين) والسوبر الأوروبي (مرتين) و كأس العالم للأندية (مرة واحدة) والدوري الإسباني (مرة واحدة) والسوبر الإسباني (مرة واحدة) .

في المقابل، نال غوارديولا 6 ألقاب في الفترة من شهر يوليو لعام 2008 وحتى شهر يناير لعام 2010 ، حيث قاد “البارسا” إلى تحقيق السداسية التاريخية التي نالها في عام 2009 بإحرازه ألقاب البطولات الست المحلية والدولية التي خاضها، وفق ما ذكرت صحيفة إيلاف، وتمثل بطولة الدوري الإسباني وكأس الملك والسوبر الإسباني، دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

ويسير الفني الفرنسي بثبات لتعزيز رصيده من الألقاب والبطولات مع نهاية كل موسم، بعدما نجح في تقوية صفوف ريال مدريد ليكون فريقاً متمرساً بعيداً عن صخب سوق الانتقالات التي اعتاد النادي إحداثها مع كل “ميركاتو” بإبرامه لصفقات فشل أصحابها في تقديم الإضافة الفنية، في وقت يركز زيدان على أسماء غير معروفة تتمتع بمزايا فنية عالية تساعده على تطبيق حساباته التكتيكية وفرض أسلوبه في اللعب.

الجدير ذكره بأن المتابعين يرشحون زيدان ليكون الأكثر تتويجاً بين المدربين الحاليين في غضون المواسم المقبلة في ظل ترشيحهم لريال مدريد بمواصلة هيمنته على الملاعب المحلية والدولية.