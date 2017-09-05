شريحة الكترونية من ” هواوي ” تتفوق على ” أبل ” و ” سامسونغ “

أعلنت شركة #هواوي لتكنولوجيا الاتصالات أنها بصدد كشف النقاب عن شريحة الكترونية تفوق المستخدمة في الهواتف الذكية التي تنتجها #أبل و #سامسونغ .

وقالت الشركة إنها تخطط لإنتاج هواتف تحمل خصائص ذكاء اصطناعي، مثل التعرف على الصور الثابتة، لتنافس بها أكبر شركتين لإنتاج الهواتف الذكية، أبل وسامسونغ.

وكشف ريتشارد وو، الرئيس التنفيذي لقطاع المستهلك لدى هواوي، النقاب عن أن الشركة تعتزم إطلاق شريحة الكترونية في جهازها “مايت 10” المقرر طرحه الشهر المقبل، وفق ما اوردت هيئة الإذاعة البريطانية، وأشار إلى أن عددا من الطرازات فائقة الأداء من الهواتف الذكية من هواوي سوف تزود بالشريحة الجديدة التي تزيد من سرعة معالجة البيانات مع التقليل من استهلاك الطاقة.

وأكد أن الطراز الجديد من هواوي “مايت 10″، والطراز الخاص منه “مايت10 برو” سوف يكشف عنهما النقاب في ميونخ في 16 أكتوبر/ تشرين الأول، ورغم عدم إدلائه بمزيد من التفاصيل، توقعت مدونات متخصصة في التكنولوجيا أن يزود الهاتفان بشاشة كاملة 6 بوصة.

ويرجح أن تساعد خصائص الذكاء الاصطناعي التي زودت بها الشريحة الالكترونية الجديدة الهاتفين الجديدين على أن يقبلا المزيد من التهيئة الشخصية وأن يتوقعا الأنشطة والاهتمامات الخاصة بالمستخدمين.

وأوضح ريتشارد وو أن “خصائص الذكاء الاصطناعي تمكن الهاتف الذكي من توفير الترجمة الفورية، والاستجابة للأوامر الصوتية، علاوة على خصائص الواقع المعزز التي تتضمن توقع كلمات النص، وعرض الأصوات، والرسومات، ومقاطع الفيديو التي يراها المستخدمون في عالم الواقع.

وقال إن الشريحة الإلكترونية الجديدة كيرين 970 وما تتمتع بها من سرعة واستهلاك أقل للطاقة قد يعطيها الأفضلية على هاتف iPhone8 من أبل الذي من المقرر أن يكشف عنه النقاب في 12 سبتمبر/ أيلول المقبل، ومجموعة الهواتف الذكية التي أطلقتها سامسونغ هذا العام.

ووصف المسؤول هو الهاتف الجديد بأنه سوف يوفر للمستخدمين “أداء أسرع، وعمرا أطول للبطاريات وتصميما مميزا”.

وأطلقت الشركة على المعالج الإلكتروني الجديد اسم “وحدة التشغيل العصبية”، أو “NPU” للهواتف الذكية.

وتجمع الرقاقة الإليكترونية الجديدة بين معالجة البيانات الإلكترونية التقليدية، ومعالجة الرسومات، ومعالجة الصور والإشارات الرقمية التي كانت قبل ظهور المعالج المدمج الجديد تحتاج إلى عدة رقائق إليكترونية تعالج كل واحدة منها كل نوع من البيانات على حدة.

وتحتل هواوي المركز الثالث بين أكبر مصنعي الهواتف الذكية بعد أبل وسامسونغ.