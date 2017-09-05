صحيفة : ميسي رفض انضمام مدريدي سابق إلى برشلونة

رفض النجم الأرجنتيني #ليونيل_ميسي مهاجم #برشلونة الإسباني، تعاقد النادي الكتالوني، مع لاعب #ريال_مدريد السابق الدولي الألماني #مسعود_أوزيل النجم الحالي لفريق أرسنال الإنكليزي.

وذكرت صحيفة “الغارديان” البريطانية، أن ميسي رفض فكرة تعاقد برشلونة مع صانع الألعاب الألماني مسعود أوزيل، في آخر أيام سوق الانتقالات الصيفية.

وحاول برشلونة التعاقد مع أوزيل بعد فشله في ضم البرازيلي فيليب كوتينيو من ليفربول الإنكليزي، لتعويض رحيل البرازيلي نيمار إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، وفق ما ذكرت صحيفة إيلاف، ووجه برشلونة أنظاره في آخر أيام سوق الانتقالات الصيفية نحو أوزيل مستغلًا أنّ الغانرز لن يتخلى عن اللاعب بأقل من 70 مليون يورو وهو أقل بكثير من المبلغ الذي طلبه الريدز للتخلي عن كوتينيو والمقدر بـ 200 مليون يورو.

وينتهي عقد أوزيل مع أرسنال بنهاية الموسم الجاري، وكان قريبا من الرحيل عن صفوف الفريق والانضمام إلى بروسيا دورتموند الألماني، لكن اللاعب قرر البقاء في ملعب الامارات، مع العلم أنه لعب في صفوف ريال مدريد خلال الفترة ما بين 2010 إلى 2013.

وفي سياق متصل أشارت صحيفة “الغارديان” إلى أن ميسي لا يشعر بالرضى تجاه أداء إدارة برشلونة في سوق الانتقالات، ويفكر في عدم التوقيع على عقده الجديد، والرحيل لصفوف مانشستر سيتي الإنكليزي في الصيف المقبل، للعمل تحت قيادة مدربه السابق الإسباني بيب غوارديولا.