فوائد لا تعرفها عن ” العنب ” بألوانه المختلفة

العنب من الفاكهة الغنية بالفيتامينات، المعادن ومضادات الأكسدة، ولكن هنالك العديد من أنواع العنب والذي يختلف بشكل رئيسي باللون.

أكثر أنواع العنب شهرة هو ذو اللون الأحمر ويوجد أيضا العنب الأخضر والأسود، إن تواجد أمامك كلا من العنب الأحمر والأخضر أيهما ستختار؟

تقدم وكالة سبونتيك الروسية بعض الحقائق التي ستساعدكم في الاختيار :

*العنب الأحمر

سواء كنت تفضل العنب الأحمر بالبذور أو الخالي من البذور فإن العنب الأحمر غني بالمكونات الغذائية الصحية والتي لها عدة فوائد صحية مدهشة.

يحتوي العنب الأحمر على مادة الريسفيراترول بكميات كبيرة. لدى هذه المادة القدرة على تنظيف الشرايين فبالتالي حمايتك من الإصابة بتصلب الشرايين. كما تحميك من الالتهابات ومقاوم للسرطان.

كما يحتوي العنب الأحمر أيضا على الأنثوسيانين والذي يتخلص بدوره من بعض المواد السامة في الدم. من المكونات الغذائية الأخرى المتواجدة في العنب الأحمر بيتا-كاروتين، مغنيسيوم، النحاس، الكالسيوم والحديد بالإضافة إلى فيتانين “ج” و “ه”.

*العنب الأخضر

قد لا يحتوي العنب الأخضر على نفس كمية المواد الغذائية المتواجدة في العنب الأحمر ولكن للعنب الأخضر القدرة على علاج مشاكل الجهاز الهضمي وكما له القدرة على تخليص الجسم من السموم. يحتوي العنب الأخضر على كميات أكبر من الأوكساليت والذي إن تم تناوله بكميات كبيرة يحفز تكوين حصى المرارة.

*العنب الأسود

يحتوي العنب الأسود على فيتامين ج, ب1, ب6, بالإضافة إلى مركبي الكيرسيتين و الريسفيراتول، حيث يعتبر من الأنواع الجيدة في تخفيض الكلسترول، و تقليل الإصابة بأمراض القلب، كما يحتوي على مواد تعرف بالأحماض الفينولية، التي تساعد في حماية الخلايا من الإعتلال العصبي السكري، المعروف بمضاعفات مرض السكري، الذي يعمل على ارتفاع مستويات السكر في الدم، و يؤدي إلى تلف الأعصاب.