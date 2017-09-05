قتل طفلاً ليسرق منه ” موبايل ” .. السويداء : عائلة تهدر دم ابنها و تطالب ” مؤسسات الدولة ” بإعدامه

تبرأت عائلة “شلغين” من ابنها “يونس تيسير شلغين”، وأهدرت دمه وطالبت بإعدامه على الفور، على خلفية قتله للفتى “راني فريز شلغين”، في مدينة شهبا، بالسويداء.

ونشرت شبكة “السويداء 24” المحلية الأبرز في تغطية أخبار المحافظة، السبت الماضي، نسخة عن بيان صادر عن العائلة، قالت فيه إنها سباقة للاقتصاص من ابنها قبل عائلة القتيل.

وطالب البيان “مؤسسات الدولة” بإعدام الجاني، والجهاز القضائي بـ “التسريع في اتخاذ الأحكام تخفيفاً لمصاب ذوي الشاب المغدور واقتصاصاً لهم”.

وكان الجاني (27 عاماً) قد استدرج الفتى (15 عاماً)، الذي تربطه به صلة قرابة، يوم الثلاثاء (29/8) إلى بناء قيد الإنشاء في مدينة شهبا، بهدف قتله وسلبه هاتفاً جوالاً لا يتجاوز ثمنه 200 دولار، اشتراه له والده العامل في لبنان.

وبعد ارتكاب جريمته، تم إلقاء القبض عليه، واعترف بفعلته.