قناة فرنسية تستعرض قصة حياة زين الدين زيدان بفيلم مؤثر .. و زيزو يدخل في نوبة بكاء ( فيديو )

عرضت قناة تيلي فووت الفرنسية، فيلماً مدته 13 دقيقة أمام زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، ونجم منتخب فرنسا السابق، بعنوان “زيدان .. جوهرة تلألأت كلاعب و تواصل تألقها كمدرب “.

وقامت القناة بعمل حلقة استثنائية بمناسبة مرور 40 عامًا على أولى حلقات البرنامج، وشهدت أيَضا الحديث مع آرسين فينغر.

وبدأت فقرة زيدان في قاعة سينما خاصة به بمنزله في مدريد، حيث جلس وحيدًا وتم عرض فيديو يستعرض مشواره مع بوردو الفرنسي مرورًا باليوفنتوس حتى ريال مدريد، وفق ما ذكرت صحيفة المصري اليوم، وأيضا لقطات له من مباراة البرازيل في نهائي كأس العالم 1998 والمباراة الأخرى قبل نهائي كأس عالم 2006 بألمانيا أمام البرازيل أيضأ.

وظهر زيدان متأثرًا منذ بداية الفيديو حتى نهايته، خاصة في الجزء الذي ظهر به والده، وفيديو للطفل إنزو وزوجته.