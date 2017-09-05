لبنان : وفاة سوري و إصابة زوجته جراء اصطدام ” جت سكي ” كان يقوده بزورق

توفي رجل سوري وأصيبت زوجته بكسور في القسم العلوي من جسدها، جراء حادث بحري في لبنان، أمس الإثنين.

وفي التفاصيل، قالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، إن السوري محمد الدباغ كان يقود دراجته المائية “جت سكي”، وخلفه زوجته ناهدة لباب حسن، من مواليد المزة 1971، حيث اصطدما بزورق، مقابل خليج جونية.

وتمكنت وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني من سحب دباغ وزوجته وإسعافهما، إلا أن الدباغ توفي قبل وصوله إلى مستشفى سان لويس.

وأصيبت زوجة الدباغ بكسور في الجزء العلوي من جسمها، ونقلت إلى مستشفى سيدة لبنان، حيث أدخلت فوراً إلى غرفة العمليات، ووصف وضعها بالدقيق.

وبحسب الوكالة، فقد تلفظت السيدة بجملة واحدة قبل غيابها عن الوعي، وقالت: “الأولاد، جينا نقضي عطلة العيد بلبنان”، وعلى الفور، فتحت القوى الأمنية تحقيقاً بالحادث.

الصورة : تلفزيون الجديد