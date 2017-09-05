مركز المعطيات التركي : الاسطنبولي يحتاج للعمل 12 عاماً دون صرف ليتمكن من شراء بيت مساحته 100 متر مربع

جاء في تقرير أعده مركز المعطيات التركي أن على الإسطنبوليين أن يعملوا سنة كاملة دون أن ينفقوا شيئاً أبداً حتى يتمكنوا من شراء 8 أمتار مربعة سكنية.

ووفقاً للدراسة نفسها، على سكان إسطنبول العمل 12 عاماً ونصف العام لشراء مسكن بمساحة 100 متر مربع، دون أن ينفقوا منها فلساً واحداً.

وقد قام المركز، بالاستناد إلى معطيات معهد الإحصاء التركي حول الناتج المحلي الإجمالي في الولايات، بحساب كم يتطلب الأمر لشراء منزل في أكبر خمس مدن تركية، وهي إسطنبول وأنقرة وإزمير وأنطاليا وبورصا.

وقد حلت إسطنبول في المرتبة الأولى ضمن أكثر المدن التركية اكتظاظاً بالسكان وبأعلى سعر للمتر المربع السكني إذ بلغ فيها حوالي 5.481 ليرة تركية.

تتبع إسطنبول مباشرة إزمير بمعدل سعر للمتر المربع الواحد 3.089 ليرة، ثم أنطاليا بسعر 2.250 ليرة، ثم بورصا بسعر 1.955 ليرة وأخيراً أنقرة حيث سعر المتر المربع 1.830 ليرة.

ويقول التقرير إنه بينما يجب على الإسطنبولي العمل لمدة 12.5 عاماً لشراء 100 متر مربع سكن، لا يحتاج الأمر في العاصمة أنقرة سوى 5 سنوات.

ومع أن المواطن يتمتع في إسطنبول بأعلى مدخول سنوي على مستوى البلاد ويبلغ 43.645 ليرة (حوالي 12.718 دولارا)، لكن أسعار العقارات الفلكية في المدينة تجعل الشراء مشروعاً طويل الأمد.

وتشير الأرقام إلى أن القاطن في أنقرة يمتلك 150% قوة شرائية أكثر من مواطنه الإسطنبولي، فيما يتعلق بالعقارات مع أنه يكسب أقل منه بـ30% تقريباً.

أما متوسط الأجرة الشهرية للبيوت في إسطنبول فهي 21 ليرة للمتر المربع الواحد، وفي إزمير 13 ليرة وفي أنقرة 10 ليرات، ثم في بورصا وأنطاليا 9 ليرات. (SABAH)