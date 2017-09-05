” مزحة ” تمنع طائرة إيرلندية من الإقلاع !

تحولت رحلة ركاب إحدى طائرات “ #رايان_إير ” إلى كابوس، قبل أن تنجلي الحقيقة ويتحول بعدها 6 أشخاص إلى التحقيق.

ووفق صحيفة “تلغراف”، اعتقلت السلطات الأمنية في بروكسل، 6 رجال كانوا في رحلة تابعة لـ “رايان إير”، بعد أن هتفوا “الله أكبر” وأشاروا إلى وجود قنبلة على متن الطائرة.

وذكرت الصحيفة إلى إن “الطائرة كان من المقرر أن تغادر مطار زافينتيم في بروكسل إلى العاصمة مدريد، لكنها تأجلت لساعات عدة بسبب هذه المزحة”، وفق ما اوردت صحيفة القدس العربي، وأخرجت الشرطة الركاب جميعهم وفحصت الطائرة والحقائب مستعينة بالكلاب المدربة، في حال وصفت بـ “الذهول” وسط مخاوف الركاب ومفاجأتهم.

وصرحت الشرطة لوسائل الإعلام البلجيكية أن “الرجال التسعة كان بحوزتهم جوازات سفر بلجيكية ويبدو أنهم كانوا يمزحون”، مضيفة “ربان الطائرة رفض الإقلاع في حال عدم اعتقال هؤلاء الأشخاص خاصة بعدما أثاروا حالة من الفوضى والهلع في نفوس الركاب”.

فيما قال متحدث باسم شركة “رايان إير”: إن الطائرة أقلعت بعد تأخير الرحلة لساعات. سلامة وراحة عملائنا وطاقم الطائرة هي أولويتنا رقم واحد”.