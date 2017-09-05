” مفتي الديار العراقية ” : حزب الله تعامل مع داعش وفق تعاليم الإمام علي بن أبي طالب !

اعتبر رجل دين عراقي تعرفه وسائل إعلام عراقية وإيرانية بـ “مفتي الديار العراقية”، أن الاتفاق الأخير بين تنظيم “داعش” وحزب الله، جاء وفق تعاليم الإمام علي بن أبي طالب.

ونقلت وسائل إعلام عراقية عن “الشيخ مهدي الصميدعي” قوله، في بيان، إن الاتفاق الذي أبرمه الحزب مع التنظيم، وأفضى لنقل عناصر الأخير من الحدود اللبنانية السورية، إلى الحدود العراقية، يتطابق مع توجهات “الخليفة علي بن أبي طالب”.

وجاء في البيان: “فعل حزب الله اللبناني لم يخرج عن ضوابط الدين الإسلامي وهي سنّة الإمام علي بن أبي طالب في معاملة المخالفين والخصوم، حيث سلك حزب الله اللبناني سبيل المؤمنين ولم يسلك سبيل القتلة والمجرمين”.

ويتزعم الصميدعي المقرب من نوري المالكي، فصيلاً اسمه “قوة أحرار العراق”، ويتبع للحشد الشعبي.