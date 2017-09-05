ميليشيات النظام متعددة الجنسيات ” تفك الحصار ” عن دير الزور .. و روسيا تقصفها بصواريخ ” كاليبر ” ( فيديو )

أعلن إعلام بشار الأسد، الثلاثاء، فك الحصار المفروض على مدينة دير الزور شرقي سوريا منذ ثلاث سنوات، بعد معارك مع تنظيم “داعش”.

وقالت وكالة “سانا” أن القوات (المؤلفة من عناصر محليين وعناصر من حزب الله وميليشيات إيرانية وعراقية وأفغانية)، وصلت ظهر اليوم، الفوج 137 غربي المدينة، وبالتالي تمكنوا من فك الحصار المفروض على المدينة منذ أكثر من 3 سنوات.

وكان الفوج 137 التابع لقوات النظام، محاصر من قبل مسلحي “داعش” منذ فرض الأخير حصارا على دير الزور.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن فرقاطة حربية تابعة لها في البحر المتوسط، نفذت ضربة بصواريخ “كاليبر” على مواقع التنظيم في دير الزور.

يأتي ذلك بعد يوم من مقتل اثنين من العسكريين الروس إثر قصف التنظيم المتطرف لقافلة عسكرية في ريف دير الزور بسوريا، بحسب ما أعلنته الوزارة مساء أمس الإثنين.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية “سبوتنيك” عن وزارة الدفاع قولها اليوم، إن الفرقاطة “أدميرال إيسن” أطلقت صواريخ مجنحة من طراز “كاليبر” على أهداف للتنظيم في دير الزور.

وأضافت أن الضربات الصاروخية دمّرت نقاط مراقبة ومراكز اتصال ومستودعات أسلحة وذخائر للتنظيم.