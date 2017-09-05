والدة كريستيانو رونالدو تعترف بعلاقة ابنتها بالمصري أحمد أبو هشيمة

اعترفت والدة نجم #ريال_مدريد ، #كريستيانو_رونالدو ، دولوريس أفيرو، بوجود علاقة بين شقيقة “الدون” كاتيا أفيرو، ورجل الأعمال المصري #أحمد_أبوهشيمة .

وقال موقع فيدا الإخباري البرتغالي وفق ما نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية: “والدة رونالدو لا تزال تتابع رفيق ابنتها كاتيا، المصري أحمد أبوهشيمة، على مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأصبح كريستيانو وجهاً مألوفاً في فضائية on tv المصرية المملوكة لأبو هشيمة، إذ روج النجم العالمي من خلال إعلاناته للعديد من الأماكن السياحية المصرية.