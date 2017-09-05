وزير خارجية ألمانيا : مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي ” مهزلة “

أعلن وزير الخارجية الألماني، زيغمار غابريل، اعتزامه العمل على دفع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي لزيادة الضغط على حكومة أنقرة وذلك في أعقاب القبض على مواطنين ألمانيين آخرين في تركيا.

وقال نائب المستشارة الألمانية، انغيلا ميركل، يوم الأحد الماضي، في مدينة غوسلار إن ألمانيا شددت تحذيرات السفر إلى تركيا وخفضت المساعدات الاقتصادية لها “وسنتحدث مع دول أخرى في أوروبا من أجل أن تفعل نفس الشيء”.

ووصف الزعيم السابق لـ”لحزب الاشتراكي الديمقراطي” مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي بأنها تعتبر “مهزلة على نطاق واسع”، غير أنه لم ينضم إلى المطالبين بقطع هذه المفاوضات.

وحمَّلَ غابريل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، المسؤولية عن العزلة بين ألمانيا وتركيا وقال إن أروغان “يحاول أن يعطي مواطنيه انطباعاً بأننا كألمان وأوروبيين ننأى بأنفسنا عن تركيا، وفي الحقيقة فإنه هو الذي يبعد تركيا بسرعة محمومة عن أوروبا”.

واتهم غابريل، الرئيس التركي بأنه “يسعى إلى التغطية على صراعاته السياسية الداخلية، وذلك من خلال البحث عن عدو خارجي، وهذا العدو هو نحن، أوروبا وخاصة الألمان”.

تجدر الإشارة إلى أن كلا من “حزب اليسار” و”الحزب المسيحي الاجتماعي” البافاري، طالبا بقطع مفاوضات الانضمام مع تركيا وذلك في أعقاب القبض على اثنين آخرين من المواطنين الألمان في منتجع انطاليا، إلا أن هذه الخطوة تتطلب قراراً يصدر بالإجماع من الاتحاد الأوروبي. (DPA)