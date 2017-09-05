يبلغ سعره 110 ملايين دولار .. الملك الأردني و عائلته في رحلة سياحية إلى تركيا على متن يخت فاخر

يبلغ سعره 110 ملايين دولار .. الملك الأردني و عائلته في رحلة سياحية إلى تركيا على متن يخت فاخر

تناقل مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا للعاهل الأردني عبدالله الثاني، وعائلته وهم يقومون برحلة عبر بحر إيجة، على متن اليخت “سارفسا” لقضاء إجازة نهاية الصيف.

وضمت الصور مشاهد لليخت، الذي رسا في مدينة مرمريس التركية، وتم تزويده بالوقود والمواد الغذائية اللازمة لرحلة ممتعة. ويعد اليخت الذي يملكه الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود من أكبر 100 يخت حول العالم، وفق ما اوردت صحيفة القدس العربي، وهو مؤلّف من أربعة طوابق، وصالة رياضة وصالة جاكوزي وصنابير مياه مطلية بالذهب، ويستوعب اليخت 12 ضيفا في ست غرف، وطاقما يضم 20 شخصا في عشر غرف (كابينات)، وتبلغ قيمة اليخت 110 ملايين دولار.

يشار إلى أن للملك الأردني قارب في ميناء العقبة تم تصميمه وبناؤه في سلطنة عمان، ويميز بجمالية تصميمه الداخلي من الخشب المحفور برسومات على الطريقة الإسلامية.