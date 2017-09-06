أردوغان : تصريحات ميركل و شولتز حول تركيا ” نازية فاشية “
اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء في خطاب ألقاه في أنقرة أن التصريحات التي أدلت بها المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ومنافسها مارتن شولتز حول تركيا خلال مناظرة تلفزيونية جرت الأحد تشبه نهج “النازية”.
وقال أردوغان: “هذه نازية، فاشية”، في إشارة إلى تصريحات ميركل وشولتز في إطار حملتيهما للانتخابات التشريعية المرتقبة في 24 أيلول/سبتمبر في ألمانيا، وذلك على خلفية توتر شديد بين أنقرة وبرلين. (AFP)
تابعوا أبرز و أحدث أخبار ألمانيا أولاً بأول عبر صفحة : أخبار ألمانيا News aus Deutschland
قيم الخبر