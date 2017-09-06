ألمانيا : الشرطة تبحث عن ألباني اعتدى بوحشية على سوري و تسبب بنقله للمستشفى

ألمانيا : الشرطة تبحث عن ألباني اعتدى بوحشية على سوري و تسبب بنقله للمستشفى

تبحث الشرطة الألمانية عن شاب ألباني، شن هجوماً وحشياً على شاب سوري في ناد ليلي، يوم السبت الماضي، بمدينة “هنشتيت-اولزبورغ”، في ولاية شليسفغ هولسشتاين، شمالي البلاد.

وقالت صحيفة “هامبورغر ابندبلات” الألمانية المحلية، الثلاثاء، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الألباني تسبب بإصابة خطيرة للسوري البالغ من العمر 22 عاماً، بعد أن وجه له ضربات على وجهه، أدت إلى نقله للمستشفى.

ووقع الحادث في الطابق الأول من “الديسكو”، بينما كان يحتفل 500 شخص في الساعة 4.10 فجراً، وأفاد شهود عيان أنهم ظنوا في البداية أنه كان خلافاً خفيفاً بين الشابين، ثم استدار الجاني وضرب ضحيته خمس مرات على الأقل ضربات سريعة، توحي بأنه لاعب في رياضة المصارعة.

وسقط الشاب السوري أرضاً مغمى عليه، في حين لاذ الجاني بالفرار.

وقالت الصحيفة إن الإسعاف وصل فوراً، مضيفة أن الضحية في حالة خطرة، وقد وضع في غيبوبة اصطناعية.

وطلبت الشرطة ممن يملك أية معلومات عن الحادثة أو الجاني الهارب التواصل معها عبر الرقم: 040528060.