ألمانيا : شجار بين سورية و صومالية ينتهي بفوضى استدعت حضور أكثر من 10 سيارات شرطة !

ألمانيا : شجار بين سورية و صومالية ينتهي بفوضى استدعت حضور أكثر من 10 سيارات شرطة !

قالت صحيفة ألمانية، إن شجاراً بين امرأتين في مأوى للاجئين، استدعى حضور أكثر من 10 سيارات شرطة.

وذكرت صحيفة “سودفيست برسه أونلاين” الألمانية المحلية، بحسب ما ترجم عكس السير، أنه بعد “جدال شرس مساء أمس (الاثنين) بين امرأة صومالية تبلغ من العمر 27 عاماً وامرأة سورية تبلغ من العمر 48 عاماً، تعيشان فى مسكن للاجئين جنوبي ألمانيا، وصلت أكثر من 10 سيارة شرطة إلى المسكن الواقع في مدينة شتوتغارت، من أجل السيطرة على الوضع”.

ونقلت عن تقرير للشرطة، أن اللاجئة الصومالية اتصلت بالشرطة مساء لأنها تشاجرت بعنف مع السورية، زميلتها في السكن.

وقالت الصومالية للشرطة إنها تعرضت للتهديد من قبل السورية، أثناء الشجار، وعند وصول الشرطة، حاول ابن السورية (24 عاماً) مقاومة الشرطة، ورفض إظهار بطاقته الشخصية.

واضطرت الشرطة للقبض على الشاب بعد أن استمر بمقاومتها، وخلال قيامها باعتقاله وصل عدد من اللاجئين وأحاطوا بعناصرها، وحاولوا منعهم من أداء واجبهم، الأمر الذي أدى لطلب مؤازرة للسيطرة على الفوضى.

وأضافت الصحيفة، أنه خلال محاولة الشرطة السيطرة على الوضع، (AksAlser.com)، تعرضت اللاجئة السورية لانهيار عصبي، واستدعي الإسعاف لمعاينتها.

وختمت الصحيفة بالقول إن السورية تواجه الآن دعوى قضائية بتهمة التهديد، فيما يواجه بانها تهمة مقاومة عناصر الشرطة أثناء أداء عملهم.