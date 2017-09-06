ألمانيا : طلبيات المصانع تنخفض على غير المتوقع

أظهرت بيانات يوم الأربعاء أن الطلبيات الصناعية الألمانية انخفضت على غير المتوقع في يوليو تموز بفعل ضعف الطلب المحلي في حين ظلت دفاتر الطلبيات الواردة من الخارج مستقرة بما يشير إلى أن أقوي اقتصاد في أوروبا قد يتباطأ في الأشهر المقبلة.

وأظهرت بيانات من وزارة الاقتصاد أن المصانع سجلت انخفاضا قدره 0.7 في المئة في الطلبيات بعد زيادة معدلة بالخفض في عقود السلع الألمانية الصنع قدرها 0.9 بالمئة في يونيو حزيران.

وجاءت القراءة لشهر يوليو تموز دون توقعات رويترز بتسجيل زيادة قدرها 0.3 في المئة.

وتظهر البيانات التفصيلية أن الطلب المحلي انخفض 1.6 في المئة في حين لم تسجل الطلبيات الخارجية تغيرا يذكر. وقالت الوزارة إنه باستثناء الطلبيات الكبيرة التي تتسم بالتقلب فإن الطلبيات زادت 0.6 في المئة في يوليو تموز.

وقالت الوزارة ”يظل نشاط الطلبيات عند مستوى مرتفع جدا… في الأشهر الثلاثة السابقة، سجلت الشركات الألمانية طلبيات كثيرة مماثلة لما سجلته قبل تعثر الاقتصاد والأزمة المالية العالمية في 2008“.

وأضافت الوزارة أن مؤشري الطلبيات والمعنويات يشيران إلى استمرار النمو القوي في القطاع. (REUTERS)