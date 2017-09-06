ألمانيا : محو مئات المواقع الإلكترونية التي تحتوي على ” مواد إباحية للأطفال “

كشف تقرير صحفي أن هيئة مكافحة الجريمة في ألمانيا محت العام الماضي نحو 2500 موقع إلكتروني خارجي وداخلي يحتوي على مواد إباحية للأطفال.

وذكرت صحيفة ” راين نيكار تسايتونج” الألمانية أن هذه الإحصائية جاءت بناء على تقرير للحكومة الألمانية سيتم عرضه على مجلس الوزراء غدا، واشارت الصحيفة إلى أن نحو 40% من المواقع تدار عن طريق موفري خدمة من داخل ألمانيا.

وتابعت الصحيفة أن 70% من المحتويات تم محوها بعد مضي يومين بحد أقصى من تلقي هيئة مكافحة الجريمة لإشارات بخصوص هذه المحتويات، وبعد أسبوع بلغ معدل المحتويات التي تم محوها 96%.

ونقلت الصحيفة عن وزارتي العدل والداخلية القول إن معدلات المحو العالية وقصر مدة المعالجة تعتبر ” دليلا على أن خطة المحو بدلا من الإغلاق مؤثرة”.

وذكر التقرير أن مدة المحو كانت تستغرق وقتا أطول في حال كانت المواقع تدار بموفري خدمة من الخارج، حيث تم محو 62% من هذه المحتويات بعد مضي أسبوع ووصلت هذه النسبة إلى 92% بعد أربعة أسابيع.

بذلك تجاوز معدل محو مثل هذه المحتويات نظيره في العام الماضي (19% بعد مضي أربعة أسابيع).

واشار التقرير إلى أن ثلث المحتويات الخارجية مصدرها الولايات المتحدة. (DPA)