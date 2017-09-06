أندية أوروبا تعلن موقفها من تغييرات دوري الأبطال

عبرت الأندية الأوروبية الكبرى عن رفضها إجراء المزيد من التغييرات على نظام بطولة دوري الأبطال لكرة القدم خلال السنوات المقبلة، وتعهدت بتجنب المشاكل التي أحاطت بالمسابقة في الموسم الماضي.

وأعلن الاتحاد الأوروبي للعبة عن تغييرات بارزة في دوري الأبطال في الفترة بين 2018 و2021، لإفساح مجال أكبر بدور المجموعات للأندية المنتمية لبطولات الدوري الأربع الكبرى في إسبانيا، إنكلترا، ألمانيا، إيطاليا، على حساب أندية مسابقات الدوري الأضعف.

وجاء القرار بعد تقارير تحدثت عن بحث عدد من كبرى الأندية الأوروبية إمكانية تشكيل بطولة “دوري ممتاز” إذا لم يتم قبول التعديلات، وهو ما قوبل باعتراضات من بطولات الدوري الأصغر في أوروبا التي اشتكت من عدم استشارتها في الأمر. ( reuters )