الأمم المتحدة تؤكد قصف ” جيش بشار الأسد العربي السوري ” للمدنيين في خان شيخون بغاز السارين

أعلن محققون تابعون للأمم المتحدة الأربعاء للمرة الأولى، أن قوات النظام مسؤولة عن هجوم بغاز السارين على مدينة خان شيخون في الرابع من نيسان/أبريل الماضي ما أدى إلى مقتل 87 شخصا.

وجاء في التقرير الرابع عشر الذي أصدرته لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة حول وضع حقوق الإنسان في سوريا ونشر الأربعاء “في الرابع من نيسان/أبريل، وفي إطار حملة جوية (…) استخدمت القوات الجوية السورية غاز السارين ما أدى إلى مقتل أكثر من 80 شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال”.

ورفضت اللجنة في تقريرها أن تكون الضربات الجوية استهدفت مخزنا ينتج ذخائر كيميائية، وجاء في التقرير “العكس هو الصحيح، لأن كل الأدلة الموجودة تتيح القول بأن هناك ما يكفي من الأسباب الموضوعية للاعتقاد بأن القوات الجوية ألقت قنبلة نشرت غاز السارين”.

وأضاف التقرير “إن استخدام غاز السارين في خان شيخون في الرابع من نيسان/أبريل من قبل القوات الجوية السورية يدخل في خانة جرائم الحرب”.

وقال التقرير إن النظام السوري مسؤول عن 27 هجوما كيميائياً من مجموع 33 هجوما وقعت في سوريا، مشيرا إلى أن سبع هجمات وقعت بين الأول من آذار والسابع من تموز الماضيين. (AFP)