الذهب مستقر بدعم من التوترات مع كوريا الشمالية وتوقعات الفائدة الأمريكية

الذهب مستقر بدعم من التوترات مع كوريا الشمالية وتوقعات الفائدة الأمريكية

استقرت أسعار الذهب دون تغير يذكر يوم الأربعاء بدعم من التوترات الجيوسياسية بشأن كوريا الشمالية والتوقعات بأن انخفاض التضخم في الولايات المتحدة قد يفضي إلى تأجيل الزيادة الجديدة في أسعار الفائدة هناك.

ولم يسجل سعر الذهب تغيرا يذكر في المعاملات الفورية عند 1338.10 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0641 بتوقيت جرينتش بعدما لامس أعلى مستوى منذ سبتمبر أيلول 2016 في الجلسة السابقة.

وانخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر كانون الأول 0.1 بالمئة إلى 1343.40 دولار للأوقية.

وتراجع الدولار أمام الين يوم الأربعاء متجها صوب أدنى مستوى في أربعة أشهر ونصف الشهر بفعل التوترات حول كوريا الشمالية وتصريحات مسؤول في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) حول ضعف معدل التضخم.

وأشار صناع السياسات داخل مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى الحذر من ضعف التضخم وأيد القليل منهم تأجيل المزيد من الزيادة في أسعار الفائدة الأمريكية.

ومن شأن رفع الفائدة دعم الدولار وزيادة العائد على السندات مما يضع ضغوطا على أسعار الذهب من خلال زيادة تكلفة الفرصة البديلة الضائعة على حائزي المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.1 بالمئة إلى 17.87 دولار للأوقية ونزل البلاتين بنسبة مماثلة إلى 1005.05 دولار للأوقية.

وارتفع البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 964.50 دولار للأوقية. (REUTERS)