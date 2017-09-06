الشرطة الإسبانية تفكك بالتنسيق مع المغرب ” خلية جهادية ” يشتبه في انها كانت تعد لاعتداءات

الشرطة الإسبانية تفكك بالتنسيق مع المغرب ” خلية جهادية ” يشتبه في انها كانت تعد لاعتداءات

أعلنت وزارة الداخلية الاسبانية انها اوقفت بالتنسيق مع المغرب اسبانيا وخمسة مغاربة مؤكدة انه تم عبر ذلك “تفكيك خلية ارهابية جهادية” كانت تعد “لهجمات واسعة النطاق”.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الداخلية نشر في مدريد ان “الشرطة الوطنية، والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في المغرب فككتا خلية ارهابية جهادية تضم ستة افراد، احدهم اوقف في مليلية وخمسة في المغرب”. (AFP)

