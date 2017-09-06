الفنانة الإماراتية أحلام تعوض شيرين في لجنة تحكيم برنامج ” ذا فويس ” ( فيديو )

أعلنت الفنانة الإماراتية أحلام أنها ستشارك في لجنة تحكيم برنامج اكتشاف المواهب The voice، خلال الموسم المقبل من البرنامج الذي تنتجه مجموعة MBC.

ونشرت أحلام فيديو، الإثنين 4 أيلول/سبتمبر 2017، عبر حسابها الخاص على #إنستغرام ، يجمعها بدكتور التجميل الفرنسي دراي، وسألت أحلام طبيبها عن ما لديها غداً فأجابها The Voice.

وكتبت الفنانة على الفيديو “الملكة في ذا فويس”، وفق ما اورد موقع هافينغتون بوست بنسخته العربية، وربما يعني هذا أن أحلام قررت تغيير Arab Idol الذي تنتجه نفس القناة بـ The Voice.

وكانت المغنية المصرية شيرين قد أعلنت في لقاء لها قرارها بالاعتذار عن المشاركة في لجنة تحكيم برنامج The voice.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يتلقى فيها الجمهور خبر تغيير لجنة تحكيم البرنامج، إذ خرجت أخبار منذ مدة كشفت نية القناة بضخ دماء جديدة في برامجها.

وكان العميد علي جابر رئيس قنوات مجموعة MBC، قد أعلن عبر حسابه الشخصي على فيسبوك في أبريل/نيسان 2017، نية القناة تغيير لجنتي تحكيم برنامجي The Voice، وThe Voice Kids.

وقررت القناة جلب نجوم جدد تعيد الحياة للبرامج وتكسر حاجز الملل الذي يصيب المشاهد بعد اعتياده رؤية لجان التحكيم نفسها في كل موسم، أسوة بالنسخ الأجنبية.