المعهد الجيولوجي الأمريكي : التجربة النووية الكورية الشمالية أدت الى انهيارات أرضية

قال «المعهد الجيولوجي الأميركي» اليوم (الأربعاء) ان التجربة النووية التي أجرتها كوريا الشمالية أخيراً تسببت بانهيارات أرضية في منطقة الانفجار ومحيطها، وفق ما أظهرت صور التُقطت عبر الأقمار الاصطناعية والتي لا تظهر حفرة ناتجة من الانهيار.

وأوضح المعهد أن التجربة النووية السادسة التي أجرتها بيونغيانغ أحدثت زلزالاً بقوة 6.3 درجة، وتبعت الزلزال هزة بقوة 4.6 درجة، الأمر الذي أثار أسئلة حول احتمال حصول انهيار في موقع الانفجار وانتشار المواد المشعة في الأجواء.

ونشر موقع «نورث 38» التابع لجامعة جونز هوبكينز بواشنطن صوراً التقطتها أقمار اصطناعية الإثنين الماضي تُظهر تغيرات على سطح الأرض في منطقة بونغي-ري، الموقع الرئيس للتجارب النووية الكورية الشمالية. إذ تطايرت قطع من الأرض في الهواء، وجرفت الانزلاقات الأرضية مواد غير محددة الى الأنهر.

وكتب خبراء في الموقع أن «الاضطرابات التي أحدثتها التجربة النووية الأخيرة أكثر وأوسع من تلك الناتجة من التجارب النووية الكورية الشمالية الخمس السابقة. لا يبدو أن الانهيار أحدث حفرة كما توقعت المذكرة التي صدرت بعد التجربة».

وأكدت بيونغيانغ الأحد الماضي انها أجرت تجربة ناجحة على قنبلة هيدروجينية يمكن تحميلها على الصاروخ الباليستي العابر للقارات، ما أثار تنديداً دولياً قوياً وفاقم التوترات.

وقدرت سيول قوة الانفجار بـ 50 كيلوطن، فيما أشار الباحثون الأميركيون الى أن قوة الانفجار بلغت 100 كيلوطن أو أكثر. وقدرت اليابان من جهتها أن قوة القنبلة بلغت 120 كيلوطن، أي أكبر بثمانية اضعاف قوة القنبلة الأميركية التي دمرت هيروشيما عام 1945 والبالغة 15 كيلوطن.

وأشارت «الوكالة الكورية الجنوبية للأمن النووي» اليوم الى أنها لم تسجل أية آثار لمواد مشعة في عينات الهواء والأرض والمياه التي أخذتها بعد التجرية. (AFP)