المغني المغربي سعد لمجرد مرشح للقب أجمل وجه في العالم

اختار موقع “TC Candler” الأمريكي المغني المغربي #سعد_لمجرد كمرشح للفوز بلقب أجمل وجه في العالم لعام 2017.

وما زال الموقع يقوم بترشيح نجوم بشكل يومي، ومن المتوقع دخول فنانين عرب آخرين ضمن قائمة المرشحين، وفق ما ذكرت شبكة إرم نيوز، ومن المفترض أن يعلن الموقع عن أسماء الفائزين، والترتيب النهائي لهم، في 27 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

يذكر أن عددًا كبيرًا من الفنانين العرب تم اختيارهم للمشاركة في المسابقة ومنهم ياسمين صبري وليث أبوجودة ونانسي عجرم وظافر العابدين ونسرين طافش وغيرهم.