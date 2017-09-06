امرأة مغربية تحتجز والدتها المسنة على سطح منزلها عامين كاملين ( فيديو )

أثار مقطع فيديو استياءً كبيرً في #المغرب ، بعدما ظهرت فيه امرأة مسنة وهي محتجزة على سطح إحدى البنايات في ظروف صعبة.

وكشف أحد جيران الضحية، والذي صور الفيديو ونشره على فيسبوك، أن “المرأة في السبعينيات من عمرها، تعيش بمنزلها في حي النصر بطريق السقاية في مدينة وجدة، رفقة ابنتها التي قررت احتجازها في سطح المنزل لمدة وصلت إلى سنتين”.

وقال وفق ما نقلت قناة العربية إن “ابنة الضحية، مطلقة وأم لطفلين، تعمل في مطار مدينة وجدة. قررت أن ترمي والدتها على سطح المنزل، دون أي عناية. وأصبحت الأم تبيت في العراء وتعيش على فضلات أكل ابنتها”.

وأوضح أن “المرأة الطاعنة في السنّ هي أم لثلاث أطفال، ابنها البكر يعيش في إحدى الدول الأوروبية، ويرسل لها أجرة شهرية لتعيش بها، بالإضافة إلى أجرة تقاعد زوجها، التي تتسلمها ابنتها بالنيابة عنها”.