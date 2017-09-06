انقلاب سيارة يودي بحياة سيدة و يؤدي لإصابة أفراد عائلتها على أوتسترا ” دمشق – السويداء “

انقلاب سيارة يودي بحياة سيدة و يؤدي لإصابة أفراد عائلتها على أوتسترا ” دمشق – السويداء “

توفيت سيدة وأصيب عدد من أفراد عائلتها جراء حادث سير على أوتستراد “دمشق – السويداء”، الاثنين الماضي.

وذكرت شبكة “السويداء 24” المحلية الأبرز في تغطية أخبار المحافظة، أن السيدة “آمال حرب” كانت برفقة زوجها أكرم أبو زيدان، وأولادهما في سيارة، أدى انفجار إطارها لانقلابها بالقرب من فرن شهبا الآلي.

وتوفيت السيدة جراء الحادث، فيما أصيب زوجها وأولادها إصابات متفاوتة، ونقلوا إلى مستشفى السويداء الوطني.