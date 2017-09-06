بالفيديو .. صينية تضع مولودها أثناء تسوقها

أظهر مقطع فيديو لحظة وضع امرأة صينية حامل لجنينها وسط أحد الأسواق، قبل أن تحمله بهدوء وتعود به إلى منزلها.

وكانت المرأة فوجئت بآلام المخاض أثناء قيامها بالتسوق في مدينة يونفو جنوب الصين، حيث أجبرت على وضع الجنين وهي واقفة على قدميها.

ويظهر الفيديو، المرأة وهي تصرخ قبل ثوان قليلة من نزول المولود من بين ساقيها، وفقاً لشبكة ” 24 ” الإماراتية، وبعد وصول فريق الإسعاف الذي ساعد المرأة على قطع الحبل السري، رفضت المرأة التي يعتقد بأنها في الثلاثينيات من عمرها، التوجه إلى المستشفى لإجراء المزيد من الفحوصات، واختارت العودة إلى منزلها برفقة طفلها مشياً على الأقدام.

يذكر بأن المسعفين قاموا بتنظيف الطفل الوليد على أحد الكراسي، وتأكدوا من أنه بصحة جيدة قبل أن يعيدوه إلى أمه التي آثرت العودة به إلى المنزل بهدف توفير تكاليف المستشفى، بحسب ما صرحت به لفريق المسعفين.

وحظي مقطع الفيديو برواج كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حصل على آلاف المشاهدات بعد نشره بعدة ساعات.