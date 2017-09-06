تركيا تتوقع أن يهبط التضخم عن 10 بالمئة بحلول نهاية العام

تركيا تتوقع أن يهبط التضخم عن 10 بالمئة بحلول نهاية العام

قال نائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشك يوم الثلاثاء إن تركيا تتوقع أن يتراجع التضخم السنوي عن مستوى 10 بالمئة بحلول نهاية العام.

وأظهرت بيانات في وقت سابق يوم الثلاثاء أن التصخم السنوي ارتفع بأكثر من المتوقع إلى 10.68 بالمئة في أغسطس آب

بفعل زيادات في أسعار النقل والسلع الأساسية وهو ما يزيد الضغوط على البنك المركزي للتمسك بسياسة ائتمانية متشددة.

وأدلى شيمشك بتعليقاته أثناء مقابلة مع محطة تلفزيونية محلية. (REUTERS)