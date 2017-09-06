تركيا : وفاة سوري و إصابة 3 أتراك جراء حادث سير في غازي عنتاب ( فيديو )

توفي شاب سوري، وأُصيب ثلاثة أتراك آخرين، الثلاثاء، في حادث سير بولاية غازي عنتاب، جنوبي تركيا.

وفي التفاصيل، قالت صحيفة “حرييت” التركية، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الحادث وقع ظهر الأمس على طريق (غازي عنتاب – نورداغ)، بين السيارة التي يقودها السوري عبد الحكيم النجار، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تحمل الرقم (31 MB 348)، والسيارة التي يقودها التركي فاتح فرير ألماز، ذات الرقم (27 SR 277).

وقالت الصحيفة إن السيارتين اصطدمتا وجهاً لوجه، مما أسفر عن وفاة النجار على الفور، (AksAlser.com) وإصابة كل من التركي فرير ألماز، وزوجته وابنه اللذين كانا برفقته.

وحضرت سيارات الإسعاف على الفور، وقامت بنقل المصابين إلى مستشفى الشهيد كامل الحكومي، في حين تم إرسال جثمان النجار إلى مركز الطب الشرعي في المدينة.