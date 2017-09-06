تعرف على قيمة الشرط الجزائي في عقد ميسي الجديد مع برشلونة

كشفت وسائل الإعلام عن قيمة الشرط الجزائي في العقد الجديد للنجم الأرجنتيني #ليونيل_ميسي ، مع ناديه #برشلونة الإسباني.

ووفقا لصحيفة “ميرور” البريطانية، فإن عقد ميسي الجديد مع النادي الكتالوني والممتد حتى عام 2021، يتضمن شرطا جزائيا بقيمة 300 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة إلى أنه وبالرغم من أن هذا المبلغ يعد ضخما بالنسبة للاعب يبلغ من العمر 30 عاما، إلا أنه لا يقارن بالشروط الجزائية لعقود بعض اللاعبين الشباب، خصوصا البرازيلي نيمار الذي كان يتضمن عقده مع برشلونة 222 مليون يورو قبل فسخه من أجل الانتقال إلى باريس سان جيرمان.

ووفقا للصحيفة فإن البرغوث الأرجنتيني لم يوقع على العقد الجديد حتى الآن، رغم الاتفاق على بنوده منذ شهرين، وفقاً لصحيفة إيلاف، ويعود ذلك إلى غضب اللاعب وعدم رضاه عن سياسة النادي الكتالوني في سوق الانتقالات بعد رحيل نيمار، والفشل في التعاقد مع البرازيلي فيليب كوتينيو نجم ليفربول الإنكليزي.

ولفتت الصحيفة إلى أن نادي مانشستر سيتي الإنكليزي يترقب وضع ميسي مع برشلونة، ويسعى لضمه لصفوفه مستغلا العلاقة الجيدة التي تجمع اللاعب مع مدربه السابق بيب غوارديولا، المدير الفني للسيتيزن.

وفي الإطار ذاته، صرح جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة لقناة “بي تي سبورت”: “لن نجبر لاعبًا على الاستمرار مع الفريق، مثلما تفعل أندية أخرى في أوروبا، لدينا ثقافة مختلفة، ونسعى لأن يكون اللاعب سعيدًا بالتواجد مع الفريق والاستمتاع باللعب”.

وأتم: “من الممكن أن نضع شرطًا جزائيًا قيمته 500 أو 600 مليون أو 1.5 مليار يورو، لأنه إذا طلب لاعب الرحيل علينا عقد جلسة لمعرفة أسباب قراره، هذا ما افتقدناه مع نيمار، إذا فعلنا ذلك لوصلنا لقرار أفضل”.

من جهته أكد رئيس نادي برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو امس الثلاثاء قرب توقيع ليونيل ميسي عقده الجديدن وسعى بارتوميو إلى طمأنة مشجعي لبرشلونة لمستقبل نجمهم الأبرز “ليو”، مؤكدا ان إجراءات تمديد عقده تسير بشكل جيد، وستتوج بتوقيعه الشخصي قريبا.

ولم يوقع ميسي (30 عاما) الذي ينتهي عقده الحالي في حزيران/يونيو 2018، على العقد الجديد الممتد حتى 2021، ما أثار قلق مشجعي برشلونة لاسيما في أعقاب رحيل نيمار.

وقال بارتوميو: “كل شيء تقرر وتم التوقيع عليه (…) ثمة ثلاثة عقود. واحد مع مؤسسة ميسي وقع من قبل رئيس المؤسسة وشقيق اللاعب. عقد يتعلق بحقوق صور +ليو+ ميسي وقعه والده الذي يعمل وكيلا في مؤسسته، وهناك عقد العمل الذي وقعه والد ميسي ايضا”.

وأضاف “تم توقيع العقد ودخل حيز التنفيذ في 30 حزيران/يونيو (…) خضع لتدقيق للمالي لانه ضمن حسابات الموسم الماضي. لا توجد أي مشكلة. لم يبق سوى التوقيع البروتوكولي. نحن مرتاحون”.