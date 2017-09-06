حكومة الأنبار تدعو العبادي إلى غلق الحدود مع سوريا

دعا مجلس محافظة الأنبار، الثلاثاء، الحكومة المركزية إلى غلق الحدود مع سوريا من الجهة الغربية للبلاد واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع تسلل الإرهابيين إلى الأراضي العراقية.

وقال عضو مجلس محافظة الأنبار فرحان محمد الدليمي في تصريحات صحفية، طلبنا من الحكومة المركزية بغلق الحدود مع سوريا من الجهة الغربية للبلاد واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية بالتزامن مع نية القوات الامنية اقتحام مناطق اقضية عنه وراوه والقائم واعلان المحافظة محررة بالكامل من “داعش”.

وأضاف، أن مجلس المحافظة والمحافظ طالبوا القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي بالتدخل و اتخاذ خطوات سريعة لقطع امدادات داعش الارهابي القادمة من الاراضي السورية باتجاه مناطق غربي الانبار من خلال توفير مظلة جوية على مدار الساعة لقطع امدادات عناصر التنظيم الإجرامي .