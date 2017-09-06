دراسة : نصف البريطانيين لا يؤمنون بأي دين !

تشهد #بريطانيا زيادة في عدد سكانها الذين لا يؤمنون بأي دين، والذين ارتفعت نسبتهم إلى 53 % حسب دراسة حديثة.

وتعد هذه النسبة الأعلى من غير المؤمنين التي تُسجل على الإطلاق في بريطانيا، بعد أن كانت 48 % في 2015، و31 % في 1983، عندما أطلق المركز الوطني للأبحاث الاجتماعية دراسةً حول أنماط السلوك الاجتماعية البريطانية.

وتطال هذه النزعة الفئات العمرية كلها، لكنها تشتد خاصة في أوساط الشباب الذين تراوح أعمارهم بين 18 و24 عاماً، الذين بلغت نسبتهم 71 % في 2016، في مقابل 62 % في 2015، حسب ما كشفت الدراسة.

ولا تزال غالبية الكبار في السن تتحلى ببعض الإيمان، و4 فقط من كل 10 من هؤلاء الذين تراوح أعمارهم بين 65 و74 عاماً قالوا إن لا دين لهم، وبلغت هذه النسبة 27 % عند هؤلاء الذين تخطوا 75 عاماً.

وأكد رئيس قسم أنماط السلوك العامة في مركز البحث روجر هاردينغ أن “الفروقات بين الفئات العمرية المختلفة صارخة ويصعب علينا تخيل أن التغير سيزول قريباً، نظراً إلى العدد الكبير جداً من الشباب الذين باتوا غير مؤمنين”، مشيراً إلى أنه “ينبغي أن تدفع هذه الأرقام الزعماء الدينيين إلى التفكير بالمسألة”.

وانخفض عدد أتباع الكنيسة الانغليكانية انخفاضاً شديداً في السنوات الأخيرة، ولم يعد سوى 15 % من البريطانيين يعرّفون عن أنفسهم على أنهم من رعايا هذه الكنيسة، في مقابل ضعف هذه النسبة في 2000.

وقال 6 % من المشاركين في الدراسة إنهم من أتباع مذهب غير مسيحي في مقابل 8 % في السنة السابقة.

ولم تغص دراسة 2016 التي شملت مقابلات مع 2942 شخصاً، في تفاصيل هذه المسألة. ( AFP )