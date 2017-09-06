دمشق : طلب منه أن يخفض صوته في الشارع .. فقتله بطعنة سكين في رقبته !

دمشق : طلب منه أن يخفض صوته في الشارع .. فقتله بطعنة سكين في رقبته !

قالت وسائل إعلام موالية، إن مدينة جرمانا في ريف دمشق، شهدت يوم أمس الثلاثاء، جريمة قتل راح ضحيتها شاب يدعى “عامر عزام”، بسبب مشاجرة مع شاب آخر من عائلة “زاعور”.

ونقل الإعلام الموالي عن مصدر أمني في قسم شرطة جرمانا أن ”الضحية (18 عاماً) توفي صباح الثلاثاء بسبب جرح نافذ في الصدر إثر شجار تطور بعد ملاسنة مع شاب آخر في حي كرم صمادي بجرمانا.

وأكد المصدر أن “المشاجرة تطورت عندما كان القاتل يصرخ في الشارع في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، فطلب منه الضحية اخفاض صوته ما دفع القاتل إلى ضربه بسكين في رقبته أدت إلى وفاته على الفور”.

وأضاف المصدر أن “دورية من قسم الشرطة قامت بإلقاء القبض على القاتل الذي اعترف بجريمته وبدأت معه تحقيقات حول الحادثة”.