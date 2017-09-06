دي ميستورا : على المعارضة السورية أن تدرك أنها لن تربح الحرب !

دي ميستورا : على المعارضة السورية أن تدرك أنها لن تربح الحرب !

طالب المبعوث الدولي إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، في مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء المعارضة السورية بـ”التفكير بواقعية وإدراك أنها لن تربح الحرب”، لكنه أيضا اعتبر أن “لا أحد ربح الحرب في سوريا”.

وقال دي ميستورا “لست أنا من يكتب تاريخ هذا الصراع.. لكن في اللحظة الحالية لا أعتقد أن أي طرف بإمكانه حقيقة إعلان الانتصار في الحرب”.

كما أكد دي ميستورا أن قوات النظام السوري “رغم تقدمها عسكرياً، إلا أنها ما زالت بحاجة إلى حل سلمي دائم”.

وأعرب دي ميستورا عن أمله بحل غير عسكري لمدينة إدلب، مضيفاً أنه يسعى “لتجنيبها المصير الذي شهدته حلب مهما كلف الأمر”.

وقال أيضاً إنه “لابد من توحيد وفد المعارضة في المفاوضات وأن يتسم بالموضوعية، القضاء على داعش يحتاج إلى حل سياسي شامل يشارك في جميع الأطراف”.